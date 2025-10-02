АвтоВАЗ прокомментировал аварию Lada Vesta из-за будто бы заклинившего руля

Компания отметила один подозрительный момент.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Ведущий российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ отреагировал на резонансные сообщения в СМИ о ДТП во Владимирской области с участием Lada Vesta. Утверждается, что авария произошла из-за того, что на седане в ходе движения заблокировался руль.

Как пишет ряд Телеграм-каналов, «Веста» двигалась по загородной трассе и при входе в небольшой поворот вылетела в кювет, так как заклинило рулевое колесо. В результате девушка-водитель получила травмы и теперь намерена подать в суд на АвтоВАЗ.

В концерне подчеркнули, что не получали каких-либо обращений по похоже ситуации, и отметили одну странность в соцсетях. На попавшем в ДТП автомобиле отсутствуют номера.

«Безусловно, АвтоВАЗ заинтересован в разборе и анализе подобных инцидентов в случае, если они произошли, однако на фото автомобиль представлен со снятыми госзнаками. Оставим за скобками логику этого решения, а пока что просим воздержаться от необоснованных преждевременных выводов и обвинений», — приводит слова представителя АвтоВАЗа газета «Известия».

В конце лета АвтоВАЗ выпустил обновление электронного модуля блокировки рулевого управления (ESCL) на Lada Vesta NG. Новое ПО предназначено для того, чтобы руль не блокировался в случае, если водитель не выждал пяти секунд при перезапуске двигателя.

