АвтоВАЗ жёстко ответил на заявления о подорожании автомобилей из-за нового закона о такси

В тольяттинском концерне прокомментировали высказывания экспертов.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Автомобили Lada не подорожают из-за попадания в список разрешенных к использованию в такси с 1 марта 2026 года. Об этом заявила пресс-служба АвтоВАЗа в ответ на предположения о том, что новый закон спровоцирует повышение цен на машины и их обслуживание.

Накануне, 1 октября, Минпромторг РФ опубликовал перечень машин, одобренных для работы в такси. Практически треть из них, 7 из 22-х, — модели Lada. Эксперты полагают, что в условиях ограниченной конкуренции АвтоВАЗ может поднять цены на свою продукцию, что навредит и сфере такси, и авторынку в целом.

«Компания подвергает сомнению голословные популистские заявления далёких от реального бизнеса такси «экспертов» о будущем росте расходов на покупку и содержание автомобилей в связи с введением новых правил. В настоящее время у АвтоВАЗа нет планов и намерений по изменению ценовой политики», — говорится в заявлении тольяттинского автопроизводителя.

В концерне отметили, что сейчас стоимость владения новым автомобилем Lada в первые три года эксплуатации примерно на 30% ниже по сравнению с иномарками. Кроме того, специально для таксомоторной отрасли со второго полугодия 2025 года введены значительные оптовые скидки на покупку новых машин.

В список моделей для такси не попала продукция трех крупных российских автозаводов: как так получилось