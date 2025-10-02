Ведущий российский автоконцерн будет лично проверять ввозимые в страну иномарки

Свыше 100 тысяч импортируемых в Россию автомобилей будут проходить проверку в лаборатории Sollers.

© Sollers

Во Владивостоке начала работу новая лаборатория для проверки импортных автомобилей на соответствие российским требованиям по безопасности и качеству. Площадка запущена на территории завода компании Sollers, выпускающей внедорожники, пикапы, фургоны, междугородние и туристические автобусы.

Оборудование для проведения проверок предоставил научно-исследовательский центр ФГУП «НАМИ», вместе с которым Sollers и открыл площадку. Оборудование которое будет задействовано в проведении испытаний, включает в себя три испытательные линии с диагностическими комплексами и системами проверки экологических параметров.

© Sollers

«Данные испытания являются обязательной процедурой для получения Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и дальнейшего оформления Электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС)», — сказано в сообщении Sollers, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Пропускная способность площадки — до 130 тысяч автомобилей в год. Это большая часть импорта, который осуществляется через порты Владивостока, поэтому на сроках поставок машин из-за границы проверка не отразится. Плюс, лаборатория расположена в непосредственной близости от портов прибытия импортируемых автомобилей, и доставка машин на испытательные мощности будет занимать минимум времени.

