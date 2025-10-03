Новый конкурент для Lada Vesta: рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в сентябре

Уверенное лидерство Lada Granta, новая угроза флагману АвтоВАЗа, рывок Geely Monjaro и Lada Niva Legend — в статистике продаж новых автомобилей в России в сентябре 2025 года.

Российский бестселлер Lada Granta 37-й месяц подряд возглавил рынок продаж новых легковых автомобилей. А вот другая востребованная модель АвтоВАЗа не сумела наверстать позицию, утраченную ещё в августе, и рискует пропустить вперёд нового конкурента, следует из статистики «Автостата» за сентябрь.

По итогам первого месяца осени Lada Granta разошлась тиражом 11 931 единиц, что на 25% меньше, чем в сентябре прошлого года. Вторую строчку удержал Haval Jolion: китайский кроссовер, выпускаемый на автозаводе в Туле, продан в количестве 6154 штук. Это значит, что второй месяц подряд иномарка обогнала Lada Vesta. Флагман АвтоВАЗа нашёл 5997 владельцев.

Интересно, что постепенно к «Весте» в рейтинге подбирается белорусский кроссовер Belgee X50 на четвёртом месте. Если в августе их разделили 1230 автомобилей, то в сентябре — всего 450.

Из других перестановок относительно августа можно отметить рывок Geely Monjaro с восьмого на пятое место в рейтинге. Причём продажи китайского кроссовера выросли с 3331 до 4043 единиц. Российский внедорожник Lada Niva Legend прибавил в продажах не так заметно, с 2936 до 2999 экземпляров, но при этом поднялся с десятой на седьмую строчку. Вернулся в топ-10 пассажирский универсал Lada Largus VP, занявший десятое место.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в сентябре 2025 года:

Lada Granta — 11 931 единиц; Haval Jolion — 6154; Lada Vesta — 5997; Belgee X50 — 5547; Geely Monjaro — 4043; Haval M6 — 3707; Lada Niva Legend — 2999; Chery Tiggo 7L — 2844; Belgee X70 — 2762; Lada Largus VP — 2740.

В рейтинге марок по итогам первого месяца осени уверенно лидирует Lada — 26 375 проданных автомобилей. На второй строчке находится Haval с объёмом реализации 16 666 единиц. На третье место вышла Geely (9741 машина), отыграв за месяц одну позицию. Также на одну строчку прибавил белорусский Belgee (8346), тогда как Chery (8023) откатилась с третьего на пятое место.

