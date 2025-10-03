Повышение утильсбора с 1 ноября: законопроект набрал более 105 тысяч дизлайков

Одобрили нашумевший проект закона чуть больше 600 человек.

© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

По состоянию на утро пятницы, 3 октября, проект Минпромторга РФ об изменениях в расчете утилизационного сбора набрал свыше 105 тысяч негативных отзывов. Это уже больше, чем требуется для отмены или отправки документа на доработку.

В ходе этапа общественного обсуждения, который заканчивается сегодня, несогласие с законопроектом выразили 105 278 человек, поставившие дизлайк. Значок одобрения выбрали всего 605 участников.

Документ, напомним, размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Чтобы выразить своё отношение – поставить лайк или дизлайк, нужно авторизоваться через «Госуслуги», что исключает возможность повторного голосования и накрутки голосов.

Предложенный законопроект предлагает изменить методику расчёта утильсбора — пошлины за будущую утилизацию автомобиля. Если документ получит «зелёный свет», то с 1 ноября наряду с рабочим объёмом будет учитываться мощность двигателя, если отдача агрегата составляет 160 л.с. или больше. Но есть шанс, что после достижения планки в 100 тысяч дизлайков, проект закона будет как минимум отправлен на доработку и, следовательно, поставлен на паузу.

Согласно прогнозам экспертов, из-за нового «утиля» автомобили массового сегмента мощностью подорожают на 2-3%, премиальные автомобили вырастут в стоимости на 10-15%, гибриды и электромобили станут дороже на 10-20%.

