ГАИ объявила рейд по отлову пьяных водителей в выходные 4-5 октября

Усиленные проверки автомобилистов на российских дорогах будут длиться все первые выходные октября.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В первые выходные второго месяца осени, 4-5 октября, сотрудники Госавтоинспекции выйдут на массовые рейды, в ходе которых повышенное внимание уделят выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кампания «Нетрезвый водитель» пройдёт на дорогах по всей России.

Массовые рейды на пьяных водителей пройдут в отдельных районах Москвы и Подмосковья, как Одинцово и Серпухов, в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Нижегородской, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Свердловской, Липецкой, Брянской, Ижевской областях, Красноярском крае, Республиках Татарстан и Чувашия и других регионах России.

В ходе профилактической кампании сотрудники усиленных нарядов ДПС останавливают все автомобили, чтобы проверить водителей на трезвость. Если у автомобилиста нет признаков состояния алкогольного опьянения, он может ехать дальше. Помочь в выявлении нетрезвых автомобилистов на дорогах могут и граждане.

«Призываем всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения, сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112. Неравнодушное отношение к злостному нарушению ПДД может помочь предотвратить несчастье», — говорится в заявлении Госавтоинспекции.

Рейды ГАИ 3-4 октября: «Тонировка», «Ремень безопасности», «Детское кресло»

В отдельные дни параллельно с отловом нетрезвых водителей на российских дорогах пройдут другие сплошные проверки. Так, в субботу, 4 октября, в ряде регионов России пройдёт рейд «Тонировка», в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции массово проверят светопропускание стекол на остановленных автомобилях. На воскресенье, 5 октября, запланирован рейд по выявлению непристегнутых водителей и пассажиров. Также в оба дня по России пройдёт профилактическое мероприятие «Детское кресло»: ДПС проверит соблюдение правил перевозки детей.

