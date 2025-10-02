В Москве 3 октября расширилась зона платных парковок

На большинстве участков установлен минимальный тариф.

В пятницу, 3 октября, в Москве прошло третье и последнее в этом году расширение зоны платных парковок. В новом списке городских локаций, где за стоянку сегодняшнего дня придётся платить, — почти 200 адресов в различных районах столицы.

Под очередное расширение платной парковочной зоны в Москве попали 184 участка — преимущественно в спальных районах на юге и юго-востоке, как Царицыно, Северное, Южное и Центральное Чертаново, Нагорный, Марьино, Лефортово, Выхино-Жулебино. Полный список новых районов и улиц Москвы с платными парковками с 3 октября — в материале «Рамблер/авто».

На большинстве новых улиц с платными парковками будет действовать минимальный тариф — 40 рублей в час. Однако на отдельных адресах введён динамический тариф, который меняется в зависимости от времени суток, дня недели и уровня загрузки, как, например, на парковочных местах на Новомихалковском проезде в районе Коптево — от 60 до 80 рублей.

Последняя «волна» расширения зоны резидентных разрешений на парковку на улицах и в жилых комплексах Москвы — уже третья в 2025 году. Первый этап добавления новых участков прошёл 20 июня, второй — 15 августа. В общей сложности за эти три стадии расширения в столице платными стали свыше 500 стоянок.

