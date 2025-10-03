Спрос на новые легковые автомобили в России бьёт рекорды третий месяц подряд

Продажи легковушек в сентябре установили 11-месячный рекорд.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В сентябре россияне купили 122 659 новых легковых автомобилей. Это на 424 машины больше, чем в августе, а это значит, что продажи легковушек стали наибольшими с ноября прошлого года, следует из отчёта «Автостата».

Спрос на новые легковые авто на российском рынке оказался рекордным третий месяц подряд. В июле было продано 120 649 авто, а в августе — 122 633. Разница с предыдущим месяцем, как видим, минимальная. Однако этой цифры хватило для рекорда рынка за последние 11 месяцев. Больше машин россияне купили в лишь октябре 2024-го — 171 179 экземпляров.

Показателям сентября прошлого года российский рынок уступил, правда, достаточно много — 18,7%. В начале осени 2024-го спрос был на уровне 150 879 единиц.

Суммарно за январь-сентябрь нынешнего года в России реализовано 895 923 новых легковых автомобиля. Это на 22% меньше, чем за первые девять месяцев 2024 года.

