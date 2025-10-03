Новый скандал вокруг Xiaomi SU7: автомобиль сам завёлся и уехал, пока водитель был дома

В машине никого не было.

Электрический седан Xiaomi SU7 в очередной раз за последние полгода оказался в центре скандала. Ситуация весьма нестандартная — автомобиль уехал с парковки без водителя, сообщает CarNewsChina.

Инцидент произошёл 30 сентября в провинции Шаньдун на востоке Китая. Согласно записям с камер видеонаблюдения, автомобиль был припаркован возле дома. И пока автовладелец и его супруга находились в доме, SU7 взял и уехал — в салоне в этот момент никого не было. Мужчине ничего не оставалось, кроме как побежать следом за автомобилем.

Судя по информации источников, знакомых с результатами внутреннего расследования Xiaomi, бортовой компьютер SU7 получил команду на активацию системы помощи при парковке (RPA). Эта функция позволяет автомобилю автоматически парковаться и выезжать со стоянки. Включается она через приложение на смартфоне. Владелец утверждает, что момент движения машины не пользовался телефоном, и предоставил запись с камер видеонаблюдения в поддержку своей версии. Выходит система активировалась автоматически.

© скриншот соцсети

Посмотреть видео необычного инцидента с Xiaomi SU7 можно по ссылке.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. «Автомобиль-беглец» тоже остался цел и невредим. Однако в экспертной среде теперь разгорелись споры о безопасности систем «умных» автомобилей. Критики утверждают, что системе в должна быть защита, предотвращающая непроизвольное движение машины без водителя.

Xiaomi пока никак официально не прокомментировала ситуацию.

Стоит отметить, что скандал вокруг уехавшего с парковки автомобиля — далеко не первый для Xiaomi SU7. В апреле этого года клиенты китайской марки массово пожаловались на «декоративный» капот, затем подняли шум в СМИ из-за ограничения мощности. А в конце лета разгорелся скандал из-за спорного пункта в договоре предзаказа на седан.

