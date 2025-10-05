Утильсбор на грани отмены, УАЗик и «Нива» в такси, новая машина Киркорова за 50 млн рублей и другое. Итоги недели

Появился реальный шанс на отмену повышения утильсбора с 1 ноября, Минпромторг опубликовал список локализованных машин для такси, УАЗ тестирует новую коробку передач, а цены на бензин продолжают расти рекордными темпами — главное за уходящую неделю в подборке новостей «Рамблер/авто».

© Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Водителей в России будут массово штрафовать за тонировку стекол

«Глухо» тонированные автомобили с зарубежными номерами скоро окажутся вне закона в России. Власти решили всерьёз взяться за «лазейку», позволяющую иностранцам в течение шести месяцев безнаказанно ездить на машинах со стёклами, затемнёнными сверх нормы. По оценке эксперта, эти меры затронут десятки тысяч водителей. Каким образом собираются прикрыть эту «серую зону»? Подробности — по ссылке.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Появились фото эксклюзивного Aurus Senat Филиппа Киркорова

Папрацци на этой неделе запечатлели на дорогах Москвы эксклюзивный лимузин Aurus Senat баклажанового цвета. Роскошный автомобиль принадлежит певцу Филиппу Киркорову, который ранее назвал машину «Аурус» своей давней любовью. О том, сколько стоит этот Aurus, читайте в нашей публикации.

© t.me/migalkinetmsk

Новые подробности об «Атоме»: 5-6 тысяч машин в 2026-м

Массовый выпуск нового российского электромобиля «Атом» стартует до конца этого года, а в 2026 году будет выпущено от 5000 до 6000 экземпляров. Такими подробностями поделился на этой неделе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он также сообщил ещё одну любопытную новость про высокотехнологичную новинку российского автопрома.

© Евгений Биятов/РИА Новости

С 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки

В следующем году российским автомобилистам придётся привыкать к новым знакам дорожного движения. Во-первых, на дорогах, как сообщалось ещё в феврале, появятся таблички с двойным обозначением. А во-вторых, будет введено несколько совершенно новых знаков. Больше подробностей – тут.

Новый скандал вокруг Xiaomi SU7: автомобиль сам завёлся и уехал, пока водитель был дома

Удивительный случай произошёл в Китае. Электрический седан Xiaomi SU7 с функцией парковочного автопилота завёлся и уехал со стоянки дома, пока владелец машины занимался своими делами. В салоне никого не было, а водитель утверждает, что не включал приложение, через которое активируется автопилот. Обошлось без ДТП и травм, но вопросы о безопасности «умных» автомобилей остаются.

© Xiaomi

В России подешевели автомобили шести марок — среди них Geely и Solaris.

Сразу шесть марок снизили цены на свои автомобили в сентябре, причём некоторые модели и комплектации подешевели сразу на 16%. О том, что это за бренды и автомобили — читайте в нашей статье.

Стало известно, как будут лишать водительских прав из-за болезней

Через полтора года, в марте 2027 года, в России вступит в силу одно из самых серьёзных изменений в правилах медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. В случае обнаружения проблем со здоровьем при походе в обычную поликлинику можно будет лишиться водительских прав. Подробности о том, как будет работать эта система — по ссылке.

© Антон Новодерёжкин/Коммерсантъ

Chery прекратила продажи ещё одной модели в России

Российская линейка Chery Tiggo 8 продолжает «беднеть». Базовая «восьмёрка» не продаётся в России с лета прошлого года, а теперь за ней последовала и гибридная версия. Осталась только Tiggo 8 Pro Max. В компании обещают некие новые флагманы в российской гамме, но что это за новинки – вопрос открытый.

АвтоВАЗ перешёл на четырехдневку

АвтоВАЗ всё-таки последовал примеру КамАЗа и ГАЗа. 29 сентября заводы в Тольятти и Ижевске перешли на четырёхдневный режим работы. Если продажи автомобилей не пойдут вверх, то режим продлится достаточно долго. Сколько именно? О возможных сроках четырёхдневки на АвтоВАЗе — в материале.

Рост цен на бензин в России достиг рекордного уровня

Бензин на российских АЗС продолжает дорожать, и по последним данным Росстата, темп роста цен ускорился ещё сильнее. Если неделей ранее розничная стоимость топлива выросла на 0,62%, то показатель за 23-29 сентября составил рекордные за последние два месяца 0,79%

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Новый рекорд: обнародованы результаты продаж автомобилей в России в сентябре

Есть предпосылки к тому, что всё-таки долго четырёхдневка на АвтоВАЗе, а также на КамАЗе и ГАЗе не продлится. Спрос на новые автомобили растёт уже третий месяц подряд. Ещё в середине года о таких цифрах производители и дилеры могли только мечтать. Кстати, весьма любопытно выглядит и модельный рейтинг.

Повышение утильсбора на авто с 1 ноября могут отменить

Одной из центральных тем на этой неделе опять стал нашумевший законопроект о новой формуле расчёта утильсбора. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов объяснил, зачем она вообще нужна. Предприятие AGR, выпускающее автомобили Tenet и Solaris, публично поддержало концепцию. А вот депутат Госдумы Сергей Миронов, наоборот, написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить переход на новую методику 1 ноября.

Впрочем, есть шанс, что и без обращения Миронова в правительство, новый «утиль» будет как минимум поставлен на паузу. Почему? Читайте в публикации о цифре, которая может перевернуть планы инициаторов и сторонников повышения утильсбора.

УАЗ обновит внедорожники «Патриот» и «Пикап»: они получат новую коробку передач

Классические внедорожники Ульяновского автозавода выехали на предсерийные тесты с новой коробкой передач, разговоры о которой ходят в СМИ уже много лет. Да, «автомат» пока так и остаётся лишь в планах, но 6-ступенчатая «механика» уже установлена на «Патриота» и «Пикапы», пусть речь идёт лишь о тестовых прототипах. Ещё кстати, на уходящей неделе стало известно о возвращении спецверсии «Патриот» для путешественников.

© УАЗ

Опубликован список автомобилей для работы в такси с 1 марта 2026 года

Ну и наконец, главное событие прошедшей недели в российском автопроме — Минпромторг РФ опубликовал перечень машин, которые будут допущены для перевозок в такси с весны следующего года. Список из 6 брендов и 22 моделей, мягко скажем, интересный – без марок Haval, Tenet и Solaris, выпускаемых на крупнейших российских заводах, но зато с «Нивами» и УАЗами, которых сроду не было в такси. О том, каким образом внедорожники затесались в «белый список», рассказал автоэксперт. А представители Haval, Tenet и Sollers от комментариев отказались.

Ещё на уходящей неделе «Рамблер/авто» рассказал о проверке Lada Iskra на прочность, двух новых автомобилях в «Книге рекордов России», стоимости первого седана Belgee, спросе на китайские авто с механикой и самом мощном в мире водородном автомобиле, созданном, кстати, в нашей стране.