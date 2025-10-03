«Планкой по голове». Эксперт раскритиковал проект нового утильсбора

Глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, что не так с новым механизмом расчёта утилизационного сбора на машины.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая формула расчёта утильсбора не принесёт какой-либо пользы и лишь заставит импортёров ввозить в Россию автомобили мощностью менее 160 л.с. Об этом заявил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

3 октября заканчивается этап общественного обсуждения нового законопроекта, предусматривающего изменение схемы начисления утилизационного сбора. Если документ будет одобрен, то уже с 1 ноября при подсчёте будет учитываться мощность двигателя, причём от 160 «лошадок».

«Введение шкалы 160 л.с. — это вообще ни туда ни сюда. Если хотят собирать больше утильсбора, то можно условно изменить льготную ставку 5200 рублей. Ввезти каждый автомобиль будет дороже, но это не убьёт в целом направление.

А так получится, что просто изменится структура ввоза. Импорт будет тот же, «утиля» будет столько же. Просто будут ввозить машины мощностью до 160 л.с. Китайские товарищи будут дефорсировать и делать движок на 159 сил.

В общем, мне не до конца понятен этот подход, потому что вполне можно и больше «утиля» собирать, и не так сильно ударить этой планкой по голове. Просто чуть-чуть доработать», — сказал Целиков в эфире «Автостат. Оперативка».

Есть шанс, что законопроект о новом утильсборе будет отправлен на доработку. Размещенный в свободном доступе документ уже набрал свыше 105 тысяч негативных отзывов.

Повышение утильсбора с 1 ноября: законопроект набрал более 105 тысяч дизлайков