Ввоз автомобилей с пробегом в Россию стал рекордным за последние два года

Больше «бэушек» завезли в Россию только в июле 2023 года.

В сентябре в Россию ввезли почти 50 тысяч легковых автомобилей старше трёх лет, что стало абсолютным рекордом за последние два года. Статистика импорта была представлена в эфире «Автостат. Оперативка» в пятницу, 3 октября.

Импорт подержанных легковушек растёт с февраля и за эти восемь месяцев увеличился с 18,5 до 48,4 тысяч автомобилей, достигнув наивысшего показателя с лета 2023 года. Два года назад в июле объём импорта составил 51,3 тысячи. Даже по сравнению с сентябрем 2024 года ввоз увеличился на 14%.

Топ-8 стран в импорте автомобилей с пробегом в Россию в сентябре

Япония — 39,1% Корея — 22,2% Китай — 20,4% Грузия — 8,1% Беларусь — 3,9% ОАЭ — 2% Германия — 1,5% Киргизия — 0,8%.

Средняя цена за поддержанную иномарку в сентябре составила 1,14 млн рублей. Больше всего в Россию в сентябре завезли автомобилей марки Toyota, а лидером среди моделей стала Toyota Corolla.

