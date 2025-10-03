АвтоВАЗ рассказал о проблемах в расследовании резонансного ДТП с Lada Vesta

Собственник седана Lada Vesta, попавшего в аварию во Владимирской области, отказался от диалога с АвтоВАЗом и не представил доступ к автомобилю техническим специалистам компании. Об этом в пятницу, 3 октября, рассказали в тольяттинском концерне.

© АВТОВАЗ

Ранее на этой неделе в ряде Телеграм-каналов появились сообщения с фотографиями разбитой «Весты», которая, как утверждается, вылетела в кювет по причине заклинившего руля. АвтоВАЗ ещё накануне, в четверг, призвал не торопиться с выводами, а теперь сообщил, что владелец отказался от помощи в расследовании ДТП.

«3 октября компания предприняла неоднократные попытки связаться с установленным владельцем Vesta. К сожалению, наш собеседник отказался подтвердить свою личность и продолжить диалог. Это усложняет установление причин ДТП.

Имеющиеся в настоящее время фотографии с места происшествия не позволяют не только достоверно установить, но даже предположить причины происшествия. Специалисты АвтоВАЗа готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля», — говорится в заявлении пресс-службы АвтоВАЗа.

В тольяттинском концерне подчеркнули, что заинтересованы в тщательном расследовании инцидента и поддерживают связь с региональным подразделением ГАИ, расследующим аварию.

Верховный суд разобрался, кто виноват в ДТП на перекрестке со знаком STOP