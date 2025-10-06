Бронированный электромобиль из Вьетнама и бюджетный седан для России: главные автоновинки недели

Громких премьер минувшие семь дней не принесли, но несколько новых автомобилей всё-таки представили.

© Belgee

Крупные мировые автопроизводители взяли паузу, так что за автомобильные дебюты на прошедшей неделе отвечали в основном небольшие компании. Но и они смогли порадовать яркими новинками.

Lexus LS Heritage Edition

Флагманский седан японской марки готовится к уходу с рынка. Представленная 36 лет назад модель сменила пять поколений и преемника не получит. Так что исполнение Heritage Edition фактически станет прощальной модификацией. Сделают 250 машин в цвете Ninety Noir, отсылающем к оттенку первого Lexus LS, с алой кожей Rioja Red в интерьере. Спецверсия создана на базе Lexus LS 500 AWD с 422-сильным 3,4-литровым турбомотором V6, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

© Lexus

Polestar 3

Электрический кроссовер шведской марки получил первое обновление. Оно никак не затронуло кузов и салон модели, зато серьёзно поменяло техническую начинку. Модернизированный Polestar 3 теперь имеет 800-вольтовую бортовую электрику, более мощные электромоторы собственной разработки бренда, а также тяговые аккумуляторы увеличенной ёмкости.

© Polestar

Lac Hong 900 LX

Вьетнамская компания VinFast известна преимущественно в Азии, но сейчас фирме удалось сделать то, что не получалось ни у кого из конкурентов, — заявлено, что новый премиальный кроссовер Lac Hong 900 LX (удлинённый VinFast VF9 с особым декором кузова и роскошной отделкой салона) стал первым бронированным электромобилем на рынке.

Проект реализован совместно с канадской компанией INKAS Armored, которая обеспечила защиту салона и электрики уровня VR7 по стандарту VPAM — машина выдерживает обстрел винтовкой калибра 7,62 мм и подрыв двух ручных гранат DM51 под днищем.

© Lac Hong

Belgee S50

На российский рынок вышел седан Geely Emgrand третьего поколения белорусского производства. Модель под брендом Belgee S50 появилась в продаже 30 сентября. Автомобиль отличается только шильдиками и мелочами вроде появившегося подлокотника на заднем сиденье и тканевой ручки на крышке багажника.

Седан с атмосферным мотором 1,5 на 122 л.с. в связке с 5-ступенчатой механической или 6-диапазонной автоматической коробками передач предложен в трёх комплектациях стоимостью от 1,8 миллиона рублей. Кстати, «Рамблер/авто» уже успел протестировать новинку.

© Belgee

Ambertruck Work NF

Калининградский «Автотор» обновил свой пикап Ambertruck Work, который появился в 2024 году. Новая версия получила приставку NF, подразумевающую переработанную за счёт нового переднего бампера, решётки радиатора и фар внешность. Этим изменения и ограничились. Салон остался неизменным. Не поменялись и 2,5-литровый турбодизель на 128 л.с. с 5-ступенчатой механикой и подключаемым полным приводом. Стоит такой автомобиль от 2,5 миллионов рублей.

© Ambertruck

Chery Tiggo 8

В Китае продаётся сразу пять вариантов Chery Tiggo 8 — Tiggo 8 Plus, Tiggo 8L, Tiggo 8 Zhuoyue, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Plus CD-M, к которым до конца 2025 года присоединится обновлённый базовый вариант модели. Этот автомобиль будет крупнее и получит сразу две версии оформления передней части кузова. О том, как изменится интерьер и какие агрегаты окажутся под капотом, информации нет — все секреты раскроют во время официальной презентации, намеченной на четвёртый квартал 2025 года.

© Chery

Voyah Passion L

Гибридный седан Voyah Passion L появился в Китае — модель существенно отличается от гибридной версии этой же машины для российского рынка. Китайский вариант имеет особый дизайн кузова и абсолютно иной интерьер, а также более богатую отделку. Новинка оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 л, 204-сильным электромотором на передней оси и 313-сильным на задней. Заявлена автономность в 1 400 км без дозаправки.