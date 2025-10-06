Один из крупнейших автопроизводителей в России отменил режим четырёхдневки

ГАЗ возобновил выпуск автомобилей в полном объёме.

Горьковский автозавод (ГАЗ) вернулся к графику пятидневной рабочей недели. С августа текущего года предприятие в Нижнем Новгороде работало в четырёхдневном режиме в связи с падением спроса на коммерческую технику на рынке.

Как рассказал представитель ГАЗ в беседе с РИА «Новости», за счёт льготного лизинга с 20-процентной скидкой от Минпромторга удалось частично распродать часть ранее выпущенных автомобилей, которые ранее оставались невостребованными. Сократив складские запасы, завод смог наладить прежний объём производства.

Правда, на ГАЗе подчеркнули, что ситуация на отечественном рынке по-прежнему сложная. То есть неизвестно, как долго завод будет работать в обычном пятидневном режиме.

«Дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке, решений ЦБ по ставке и доступности финансовых инструментов для потребителей. В том числе – от возможности продления увеличенной скидки для потребителей по программе льготного лизинга», — сообщили в пресс-службе ГАЗа.

Помимо ГАЗа, в августе на укороченную рабочую неделю перешёл КамАЗ. А в конце сентября четырёхдневка была введена на АвтоВАЗе. О планах этих российских автозаводов по возвращению к обычному режиму работы пока ничего неизвестно.

