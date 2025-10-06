«Москвич» готовит к выпуску новую модель: известно название и комплектации

«Москвич М70» прошёл сертификацию и получил разрешение на выпуск, причём в двух версиях.

Автозавод «Москвич» получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модель. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Судя по документации, автомобиль будет называться «Москвич М70». Это будет среднеразмерный кроссовер с габаритами 4655 х 1890 х 1630 мм и колесной базой 2765 мм.

Как сообщалось ещё в августе, внутризаводской индекс AS33 указывает на то, что новый «Москвич» будет представлять собой локализованный китайский паркетник MG HS второго поколения. Причём одобрение на производство получили сразу две технические версии с идентификационными номерами AS33AB1PADNAD5LCPBA и AS33AB1PAFNAA5LCPCA:

1,5-литровый турбомотор мощностью 172 л.с. и 7-ступенчатый «робот»;

2,0-литровый турбомотор мощностью 231 л.с. и 9-ступенчатый «автомат».

Официально «Москвич» не объявлял о выпуске новой модели, как и о техническом партнёрстве с китайским автоконцерном SAIC, которому принадлежит бренд MG.

