С 13 октября подорожает проезд по скоростному диаметру в Москве

Со следующего понедельника, 13 октября, в Москве изменится тариф проезда по МСД.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет проиндексирована на 3 рубля и составит 10 рублей за участок. Новый тариф вступит в силу с 13 октября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Плата, как и сейчас, будет взиматься только в час-пик: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменится.

Поездка по МСД, 65-километровой внутригородской магистрали, стала частично платной с 15 февраля 2025 года. Ежедневно по трассе проезжают порядка 400 тысяч автомобилистов. До введения частичной оплаты в феврале нынешнего года пробки в критически загруженные часы достигали здесь 6-7 баллов. Именно в связи с необходимостью разгрузить магистраль и был установлен платный проезд.

