Опубликован рейтинг самых популярных б/у автомобилей в России в сентябре

Второй месяц подряд лидерство на вторичке удерживает Lada Granta, а экс-лидера продаж Lada 2107 догоняет Kia Rio.

Продажи подержанных легковых автомобилей в России пошли на спад после двух месяцев подъёма. Статистику по вторичке за первый месяц осени 2025 года опубликовал «Автостат. Инфо».

В сентябре россияне купили 581 726 легковушек с пробегом.

Это третий показатель по перепродажам с начала текущего года после июля и августа, когда было реализовано 596 950 и 599 365 авто соответственно.

Первое место в рейтинге второй месяц подряд заняла Lada Granta, проданная в количестве 15 030 штук. На втором месте с результатом 12 323 единицы идёт Lada 2107, лидировавшая на рынке б/у автомобилей с февраля 2024-го по июль 2025-го. Замыкает тройку самых популярных «бэушек» корейская Kia Rio, которой не хватило меньше 200 экземпляров для того, чтобы обогнать в рейтинге «семёрку».

Самые продаваемые автомобили с пробегом в России в сентябре 2025 года, топ-5:

Lada 2190 Granta — 15 030 единиц; Lada 2107 — 12 323; Kia Rio — 12 169; Hyundai Solaris — 11 560; Lada Vesta — 9 897; Ford Focus — 9 801; Lada 2114 — 9 761; Toyota Corolla — 9 667; Lada Niva Legend — 9 454; Lada Priora — 8 862.

В марочном рейтинге Lada тоже уверенно занимает первую строчку – 137 675 проданных машин. На втором месте идут автомобили Toyota — 58 132 штуки. Замыкает тройку лидеров Kia – 35 758 единиц.

