История с уехавшим от хозяина Xiaomi SU7 получила неожиданную развязку

Каким образом активировался парковочный автопилот? Объяснили разработчики автомобиля.

В инциденте с электрическим седаном Xiaomi SU7, который сам завёлся и уехал с парковки рядом с домом, поставлена точка. Разработчики и владелец автомобиля рассказали, что именно спровоцировало активацию автопилота.

Изначально были подозрения, что машина уехала без водителя и пассажиров из-за сбоя в электронике, отвечавшей за включение и выключения функции автоматической парковки. Но в ходе исследования группа специалистов Xiaomi пришла к выводу, что все бортовые системы работали штатно.

Что же тогда произошло? Как говорится в отчёте Xiaomi, опубликованном в соцсети Weibo, компания изучила данные внутренней памяти бортовой системы автомобиля и журналы работы двух телефонов, на которых имеется разрешение для дистанционного управления функциями автомобиля, в том числе парковочным ассистентом. Один смартфон принадлежит мужчине, другой – женщине. Пара вместе находилась в доме, когда автомобиль «снялся» с парковки и уехал.

В итоге выяснилось, что команда на включение автопилота поступила с iPhone 15 Pro Max, принадлежащего мужчине. Хотя ранее владелец был уверен, что не использовал приложение в тот момент.

«Для активации необходимо, чтобы автомобиль находился в непосредственной близости от телефона с включенным Bluetooth-соединением», — говорится в заключении без подробностей о том, как именно собственник авто включил функцию.

В отдельном обращении в соцсетях сам хозяин SU7 заявил, что согласен с выводами Xiaomi и поблагодарил специалистов за расследование инцидента.

