Названы регионы, которые первыми введут проверку незастрахованных водителей по камерам

Выявлять автомобилистов без ОСАГО в этих регионах начнут уже в самое ближайшее время.

Система проверки незастрахованных автомобилей посредством устройств фотовидеофиксации нарушений ПДД в скором времени заработает в ряде регионов России. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, в первую очередь выявлять водителей без ОСАГО начнут в регионах с интенсивным дорожным движением. Причём, вопреки заявлениям, сделанным ранее, несколько месяцев система будет работать в тестовом режиме, и штрафовать водителей в этот период не будут.

«Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать. Я предложил Чувашию как одну из территорий, поскольку представляю эту республику.

В ближайшее время мы это обязательно сделаем, это точно. И дальше двигаться вперед уже на всю страну», — приводит слова Аксакова РИА «Новости».

Страховщики и МВД России уже не первый год работают над реализацией концепции системы по выявлению незастрахованных водителей через автоматические дорожные комплексы. Несколько раз система запускалась в пробном режиме, но до полноценной реализации дело до сих пор не дошло. В мае 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству запустить контроль ОСАГО через камеры до 1 ноября.

