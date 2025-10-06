Tesla заинтриговала новинкой: 5 основных версий загадочного тизера

Ждать разгадки тайны долго не придётся.

© Соцсети Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla готовится к презентации некой новинки. Накануне премьеры компания опубликовала загадочный тизер с датой презентации.

В 9-секундном видеоролике показан то ли колёсный диск, то ли вентилятор с логотипом Tesla. Заканчивается тизер демонстрацией цифр «10/7», что, скорее всего, указывает на дату премьеры – 7 октября, то есть ближайший вторник.

Поскольку в портфолио компании Илона Маска много различных проектов и концепций, можно лишь догадываться, что покажут на презентации. Возможно, это будет новая модель, а, может быть, разработка, не имеющая какого-либо отношения к автоиндустрии. Среди основных версий, в том числе по мнению пользователей соцсетей:

Спортивный электромобиль Tesla Roadster второго поколения, работа над которым ведётся с 2017 года;

Бюджетная версия кроссовера Tesla Model Y;

Вентилятор для генерирования прижимной силы на Tesla Roadster, патент на который компания получила в августе этого года;

Первый летающий автомобиль Tesla – ответ электрическим летательным аппаратам (eVTOL) от китайских автопроизводителей;

Вентилятор охлаждения для графических процессоров.

Что бы ни показали на презентации 7 октября, создать интригу в Tesla однозначно сумели. Точное время премьеры пока не анонсировано.

В Tesla ответили на вопрос о выпуске мини-Cybertruck