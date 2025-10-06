Кибератака на Jaguar Land Rover: заводы компании выходят из шатдауна

За месяц с лишним JLR не выпустил ни одного автомобиля.

© IMAGO/Zoonar.com/Marvin Samuel T/www.globallookpress.com

Британский производитель роскошных автомобилей Jaguar Land Rover выходит из вынужденного простоя, в котором оказался после хакерской атаки на свои компьютерные системы. Об этом сообщило информационное агентство PA Media.

С 1 сентября компания не выпустила ни одного автомобиля и мотора. Весь выпуск был поставлен на паузу – кибератака была настолько масштабной, что JLR ничего не оставалось, кроме как отключить все IT-системы, чтобы избежать утечки данных.

Первоначально Jaguar планировала перезапустить производство 24 сентября, но затем перенесла этот срок на 1 октября, а уже в начале октября отсрочила перезапуск как минимум на неделю.

«Производство возобновится в ближайшие дни», — сказано в новом заявлении английского автопроизводителя.

По сведениям источников, первым из простоя выйдет моторостроительный завод в Вулверхэмптоне, после чего работу возобновят площадки по выпуску машин в Мерсисайде и Уэст-Мидлендсе. Возобновление производства будет постепенным – в первые несколько недель предприятие выпустит ограниченное количество двигателей и автомобилей. Поэтапный выход из шатдауна необходим для проверки безопасности и работоспособности IT-систем предприятий.

По оценке экспертов, полная остановка производства более чем на месяц обойдётся Jaguar Land Rover в $162 млн или 13,2 млрд рублей. Точный масштаб финансовых потерь станет известен после публикации отчёта компании по итогам третьего квартала.

Трамп жёстко раскритиковал Jaguar: кто станет покупать их машины после такого позора?