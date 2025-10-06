Пожар на парковке уничтожил восемь автомобилей: возгорание началось с китайского электрокара

По одной из версий, электромобиль не выдержал аномальной жары.

Новейший электрический седан Avatr 06 от компании Changan Huawei, поступивший в продажу в апреле этого года, сгорел на стоянке в Китае. Огонь перебросился на машины рядом — сгорело в общей сложности восемь авто, сообщает CarNewsChina.

Люксовый батарейный седан, с которого началось возгорание, был приобретён в конце лета и до происшествия проехал чуть более 1000 км, то есть меньше двух циклов зарядки. Причём на данный момент нет каких-либо свидетельств о том, что загорелась именно тяговая батарея.

По словам владельца загоревшегося Avatr 06, перед пожаром приложение для автомобиля показало, что температура в салоне возросла до 76°C, а возгорание началось в районе переднего пассажирского сиденья. Как считает китайский автоблогер Юй Дянькэ, причиной пожара могла стать аномальная жара: в провинции Нинде (Фуцзянь), где произошёл инцидент, последнюю неделю столбик термометра днём держится выше 35°C.

«Судя по всему, на солнце загорелась какая-то вещь в салоне — например, автомобильный ароматизатор», — предположил блогер.

Changan и Huawei уже связались с хозяином сгоревшего седана и расследуют происшествие. Среди других сгоревших машин — Audi, BMW, Mazda и Aion. К счастью, обошлось без пострадавших.

