Новый штраф с дорожных камер в России хотят сделать неограниченным

Ранее фиксировать такое нарушение предлагалось один раз в день.

© Максим Блинов/РИА Новости

Комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) лишь временно будут фиксировать езду без полиса ОСАГО один раз в день. По мере отладки системы учитываться, скорее всего, будут штрафы с каждой камеры, предупредил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

До конца текущего года в ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, стартует эксперимент с выявлением через дорожные камеры водителей, которые ездят без полиса обязательного автострахования. Поскольку разные камеры не смогут разобрать, была ли зафиксирована езда без ОСАГО ранее или нет, учитывать предлагалось лишь одно нарушение в день.

«Пока такое предложение с моей стороны было оглашено, что только за одно нарушение в день надо будет снимать штрафы, а потом вполне возможно, когда практика наработается, то из-за каждого нарушения будет взиматься штраф», — приводит слова Аксакова информационное агентство ТАСС.

Первый штраф за управление автомобилем без «автогражданки», напомним, составляет 800 рублей. За второе и последующее нарушения в течение 12 месяцев нарушители платят от 3000 до 5000 рублей.

Названы регионы, которые первыми введут проверку незастрахованных водителей по камерам