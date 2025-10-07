Kia снимает с производства одну из своих лучших моделей. Эту машину выпускали в России

Корейская марка сосредоточится на более востребованных автомобилях.

© Kia

Компания Kia в конце октября текущего года полностью прекратит выпуск кросс-хэтчбека Soul. Одна из самых необычных и при этом знаковых моделей в линейке корейского автопроизводителя уйдёт в историю после 16 лет на конвейере, сообщили в концерне.

Решение Kia связано с падением спроса на некогда популярную модель. Если с момента запуска в производства в 2009 году и до середины 2010-х Soul расходился тиражом более 100 тысяч экземпляров в год, то теперь объём реализации с трудом дотягивает до 50 тысяч штук. При этом в модельной гамме сейчас много городских кроссоверов, которые пользуются большей популярностью, такие как Sorento, Sportage, Seltos, Telluride.

За 16 лет в линейке Kia Soul сменил три поколения, пережил два рестайлинга и был продан тиражом в 1,5 млн штук во всём мире. Компактный автомобиль с необычным квадратным силуэтом заработал четыре десятка различных авто наград в разных странах. В России кросс-хэтчбек получил премию «Золотой клаксон» и Гран-при журнала «За Рулем» в категориях «Компактные кроссоверы и внедорожники».

С 2019 по 2022 годы автомобили этой модели выпускали на заводе «Автотор» в Калининграде. По данным аналитических агенств, сейчас на учёте в ГАИ стоит около 120 тысяч единиц Kia Soul.

