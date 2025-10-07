Самый мощный и габаритный «Москвич»: стали известны подробности о новой модели «М90»

В линейке Московского автозавода грядёт серьёзное пополнение.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Российский автобренд «Москвич» стремительно расширяет свой модельный ряд. Буквально накануне, 6 октября, марка получила одобрение на выпуск кроссовера «М70», а теперь стало известно о сертификации ещё одной модели, которая вполне может занять место флагмана в линейке.

По информации источника портала «Китайские автомобили», столичный автозавод, где собирают машины «Москвич», подал заявку на получение Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на выпуск паркетника под названием М90. Как и М70, новинка будет представлять собой лицензионную копию автомобиля марки MG от китайского концерна SAIC.

Прототипом «Москвича М70» станет полноразмерный кроссовер MG RX9, который на международных рынках продаётся под наименованием MG QS. Эта модель станет самой габаритной и мощной в гамме российской марки.

© MG

7-местная машина имеет размеры 4983 х 1967 х 1786 мм и колесную базу 2915 мм, что по всем параметрам превосходит флагманский «Москвич 8», поступивший в продажу минувшим летом. Комплектуется кроссовер 2,0-литровым турбомотором мощностью 208 л.с. в связке с классическим 9-ступенчатым «автоматом» и имеет полный привод. Для сравнения, «восьмёрка» оборудуется турбо 1,5 на 174 л.с. и стыкуется с 7-диапазонным «роботом» и передним приводом.

Стоит кроссовер MG RX9/MG QS — от $40 200 (3,3 млн рублей). Как скоро его российский аналог встанет на конвейер и появится в продаже, на данный момент неизвестно.

Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций