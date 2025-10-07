В Москве появилось 44 новых перекрестка с «вафельной» разметкой. Полный список адресов

Несоблюдение этой разметки грозит водителю штрафом в размере 1000 рублей.

С начала текущего года на десятках загруженных перекрестках Москвы была на 15-20% увеличена скорость прохождения дорожного потока. Это стало возможным благодаря нанесению так называемой «вафельной» разметки», сообщили в ЦОДД (Центр организации дорожного движения Правительства Москвы).

Жёлтая разметка из диагональных пересекающихся линий устанавливается в центре перекрестка. Если впереди образовался затор, то выезжать на данную разметку запрещено, чтобы не блокировать движение автомобилей со смежных улиц.

«На этих участках работают камеры, которые фиксируют нарушения правил проезда. Если водитель остановился на перекрестке с «вафельной» разметкой более чем на 5 секунд, то он может получить штраф в размере 1000 рублей», — рассказали в ЦОДД, подчеркнув, что благодаря такой разметке скорость движения автомобилей в пробках на перекрёстках становится на 15-20% быстрее.

Перечень перекрестков в Москве, на которых с начала 2025 года нанесли «вафельную разметку»:

За первые девять месяцев 2025 года «вафельницу» нанесли на 44-х перекрестках в Москве. Причём план оказался даже перевыполнен, так как изначально в планах правительства столицы значилось 32 точки.

Центральный административный округ (ЦАО), ул. Дубининская — Павелецкая площадь;

ЦАО, ул. Пресненский Вал — ул. Малая Грузинская;

ЦАО, ул. Долгоруковская — Оружейный пер.;

Северо-Восточный административный округ (СВАО), ул. Беломорская — ул. Левобережная;

СВАО, Алтуфьевское шоссе — ул. Хачатуряна;

СВАО, ул. Череповецкая, д. 24;

СВАО, ул. Череповецкая, д. 17;

СВАО, Алтуфьевское шоссе — Бибиревская ул.;

СВАО, ул. Яблочкова — ул. Фонвизина — два перекрестка;

СВАО, ул. Лескова, д. 17А;

СВАО, ул. Лескова, д. 22;

СВАО, ул. Лескова, д. 23;

СВАО, ул. Лескова, д. 30;

СВАО, ул. Лескова, д. 2;

Восточный административный округ (ВАО), ул. Дмитриевского — ул. Н. Качуевской;

ВАО, ул. Сокольнический Вал — ул. 1-я Рыбинская;

ВАО, Поперечный просек — ул. Сокольнический Вал;

ВАО, ул. Гастелло — Электрозаводский мост;

ВАО, Электрозаводский мост — ул. Бакунинская;

ВАО, Носовихинское шоссе — Юбилейный просп.;

ВАО, Носовихинское шоссе — съезд с МКАД;

ВАО, съезд с МСД на Щёлковское шоссе;

ВАО, Щёлковское шоссе — Щёлковский проезд;

ВАО, Щёлковское шоссе — 3-я Парковая ул.;

ВАО, Щёлковское шоссе — съезд на МКАД (в область);

ВАО, съезд с Щёлковского шоссе к ул. 9-я Парковая;

Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), ул. Маршала Полубоярова — ул. Привольная;

ЮВАО, ул. Маршала Полубоярова — ул. Лётчика Ларюшина;

ЮВАО, ул. Люблинская, д. 169;

ЮВАО, ул. Привольная — дублер ул. Генерала Кузнецова;

ЮАО, проспект Андропова (напротив дома 42 к. 1, 55.670 875, 37.662 641);

ЮАО, ул. Лобанова — 2-й Кожуховский проезд;

Юго-Западный административный округ (ЮЗАО), Симферопольский бульвар — Чонгарский бульвар — два перекрестка;

ЮЗАО, Симферопольский бульвар — ул. Болотниковская;

Западный административный округ (ЗАО), Боровское шоссе — ул. Богданова;

Западный административный округ (ЗАО), ул. Лобачевского — ул. Большая Очаковская;

ЗАО, Боровское шоссе — ул. Производственная;

Северо-Западный административный округ (СЗАО), ул. Муравская — Пятницкое шоссе (дублер);

СЗАО, Пятницкое шоссе — 1-й Митинский пер.;

Зеленоградский административный округ (ЗелАО), Георгиевский проспект — Кутузовское шоссе — ул. Радио — два перекрестка;

Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы (ТиНАО), Остафьевское шоссе — ул. Степана Эрьзи.

Суммарно на сегодняшний день в столице насчитывается 442 перекрёстка со специальной разметкой. Первые «вафельницы» на дорогах Москвы появились ещё десять лет назад – в 2015 году.

