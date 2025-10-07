«Не просто трекинг». 2ГИС запустил сервис для мониторинга сотрудников и транспорта

2ГИС анонсировал запуск «2ГИС ГеоПоток», сервиса для компаний, у которых есть выездные сотрудники и транспорт.

Отображение участка, трека транспорта и сотрудников в мобильной версии «2ГИС ГеоПотока»

Крупнейший в России картографический оператор 2ГИС объявил о запуске услуги «2ГИС ГеоПоток». Новая функция уже тестируется в здравоохранении, говорится в сообщении пресс-службы 2ГИС, которое поступило в редакцию «Рамблер/авто».

Услуга под названием «2ГИС ГеоПоток» будет полезна компаниям с сотрудниками, работающими на выезде, и автопарком. Она помогает диспетчерам в режиме реального времени видеть, где на данный момент находятся персонал и автомобили, мониторить их отклонения от маршрутов и понимать, почему возникают задержки.

«Это не просто трекинг, а готовый продукт, который помогает выявлять причины отклонений, управлять процессами, а также планировать задачи и маршруты для выездных сотрудников», — рассказали в 2ГИС

Отображение маршрута спецтехники и ключевых событий смены в интерфейсе «2ГИС ГеоПотока»

Сейчас новое решение от 2ГИС тестируется в медицинских учреждениях и горнодобывающих компаниях. В дальнейшем ​​«2ГИС ГеоПоток» будет опробован в нефтегазовом секторе, металлургии, банковской сфере, а также в логистике и ритейле.

Сервис «2ГИС Геопоток» устанавливается на сервера компании-заказчика или в облако. Пользовательский доступ осуществляется через мобильное приложение или декстопную версию.

