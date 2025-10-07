Названа причина пожара, уничтожившего «Москвич 3» Давидыча стоимостью 80 млн рублей

Стали известны подробности о возгорании тюнингового кроссовера «Москвич 3».

Тюнинговый «Москвич 3» блогера Эрика Давидыча заискрил перед пожаром и вспыхнул буквально за четыре секунды. О подробностях происшествия, в результате которого дорогостоящий автомобиль оказался полностью уничтожен, рассказал Телеграм-канал Mash.

Инцидент случился 1 октября на 106-м км внешней стороны МКАД. По словам очевидцев, у «Москвича» что-то заискрило под днищем, после чего из-под капота повалил дым и в течение нескольких секунд начался пожар.

По одной из версий, задний редуктор — компонент трансмиссии, отвечающий за передачу крутящего момента от двигателя к ведущим колесам (сгоревший «Москвич» был полноприводным – прим. «Рамблер/авто») — оторвался, пробил топливный бак и вдобавок создал искру при трении об асфальт, что в конечном итоге и привело к моментальному возгоранию.

«Водителю чудом удалось остановить авто и выбраться», — сказано в публикации.

Потушить пожар удалось лишь с помощью пожарных. К их прибытию автомобиль выгорел полностью.

Как выяснилось, стоил тюнинговый «Москвич» с форсированным 1000-сильным двигателем Audi RS Q3 стоил 80 млн рублей. Тюнинг автомобиля обошёлся Эрику Давидычу в 78 млн рублей. Грядущей зимой автоблогер собирался на этой машине установить рекорд максимальной скорости на Байкале.

