65 тысяч автомобилистов в Москве оштрафованы за парковку на газонах

В столице подсчитали все штрафы за парковку на газоне и территориях с зелёными насаждениями, выписанные с начала 2025 года.

С января по сентябрь текущего года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выписали 65 тысяч штрафов автомобилистам за парковку на газонах, вблизи кустарников и деревьев. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Забота об экологии города — наша общая задача. Просим водителей не парковаться на зеленых насаждениях, а также вблизи кустарников и корней деревьев», — приводит слова замэра Москвы пресс-служба Дептранса.

Штраф за парковку на газоне составляет 5000 рублей. Владельцу грозит денежное наказание, даже если автомобиль стоит на зеленом насаждении только одним колесом.

