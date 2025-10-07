АвтоВАЗ готовит к выпуску абсолютно новую модель: запатентованы фары и двери
«Рамблер/авто» обнаружил в электронной базе ФИПС запатентованные детали для новой модели АвтоВАЗа.
Российский концерн «АвтоВАЗ» готовится к выпуску абсолютно нового автомобиля Lada Azimut. В базе Федерального института интеллектуальной собственности появились новые патенты от тольяттинского автопроизводителя на детали для серийного кроссовера.
Фара передняя 1 и 2 вариант
В документации, добавленной в базу 6 октября, «Рамблер/авто» обнаружил фары и панель передней боковой двери. Их внешний вид соответствует дизайну данных элементов экстерьера на тестовом образце Lada Azimut. Кроме того, зарегистрирован патент на кронштейн опоры подвески для двигателя, которого нет в актуальных моделях «АвтоВАЗа» — можно предположить, что эта деталь тоже предназначена для «Азимута».
Панель наружная передней боковой двери
Премьера предсерийного прототипа Lada Azimut состоялась 18 июня этого года на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ). Товарная модель встанет на конвейер в первой половине 2026 года. Примерная стоимость паркетника «АвтоВАЗа» составит от 2,5 до 2,9 млн рублей.
Кронштейн опоры подвески для силового агрегата
