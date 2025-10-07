АвтоВАЗ готовит к выпуску абсолютно новую модель

«Рамблер/авто» обнаружил в электронной базе ФИПС запатентованные детали для новой модели АвтоВАЗа.

© АвтоВАЗ

Российский концерн «АвтоВАЗ» готовится к выпуску абсолютно нового автомобиля Lada Azimut. В базе Федерального института интеллектуальной собственности появились новые патенты от тольяттинского автопроизводителя на детали для серийного кроссовера.

© Роспатент

Фара передняя 1 и 2 вариант

В документации, добавленной в базу 6 октября, «Рамблер/авто» обнаружил фары и панель передней боковой двери. Их внешний вид соответствует дизайну данных элементов экстерьера на тестовом образце Lada Azimut. Кроме того, зарегистрирован патент на кронштейн опоры подвески для двигателя, которого нет в актуальных моделях «АвтоВАЗа» — можно предположить, что эта деталь тоже предназначена для «Азимута».

© Роспатент

Панель наружная передней боковой двери

Премьера предсерийного прототипа Lada Azimut состоялась 18 июня этого года на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ). Товарная модель встанет на конвейер в первой половине 2026 года. Примерная стоимость паркетника «АвтоВАЗа» составит от 2,5 до 2,9 млн рублей.

© Роспатент

Кронштейн опоры подвески для силового агрегата

