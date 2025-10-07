Блогер Давидыч прокомментировал пожар, в котором сгорел его уникальный «Москвич 3»

Популярный российский автоблогер Эрик Давидыч подробно рассказал о том, как и почему загорелся и сгорел его тюнинговый кроссовер «Москвич 3».

Во вторник, 7 октября, стало известно о том, что пожар полностью уничтожил уникальный автомобиль «Москвич 3» с форсированным 1000-сильным двигателем от спортивного кроссовера Audi RS Q3. Возгорание произошло прямо на ходу, когда блогер ехал по МКАД в Москве. Машина выгорела дотла.

«У нас оторвало задний кардан — вырвало из редуктора. Он ударил по бензобаку, после этого начался пожар. Машина припарковалась на обочине, загорелась и сгорела.

Понятно, что свыше 1000 л.с., огромнейшая нагрузка. Даже заводская машина Audi RS Q3 изначально не рассчитана на такую мощность. Чтобы вы понимали, от «Москвича» там был только внешний вид… Оригинальный «Москвич» – это переднеприводная машина, у неё нет заднего редуктора, заднего кардана.

На тюнингованных машинах такой мощности это нормальная практика: отрывает турбины, заливает масло, взрываются двигатели и коробки, разрывает привода.

Все живы, все здоровы. Я не пострадал, моя помощница не пострадала», — рассказал Давидыч в видео в своём Телеграм-канале.

Тюнинг кроссовера «Москвич 3» стоимостью 2 млн рублей обошёлся блогеру примерно в 78 млн рублей. Помимо мощного двигателя Audi, автомобиль был оснащён системой охлаждения от BMW, различными деталями от Corvette, увеличенным топливным баком. Модернизация кроссовера заняла год.

