Загадочный электромобиль запатентовали в России: есть версия, что это за машина

«Рамблер/авто» нашёл в базе Роспатента заявку на новый электромобиль. Кажется, эту машину уже показывали публике.

В России зарегистрирован новый электрический автомобиль. Патент на машину был опубликован во вторник, 7 октября, в базе Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС).

Заявка на регистрацию подана ООО «Завод компактных электромобилей», дочерним предприятием автозавода «Автотор» в Калининграде, построенным специально для выпуска «электричек».

Таинственный электромобиль представляет собой миниатюрный 2-дверный хэтчбек. По очертаниям кузова и конфигурации световой оптики запатентованная модель сильно похожа на концепт «Амберавто» L7, показанный в сентябре прошлого года и представленный в модельной гамме на официальном сайте марки как одна из грядущих новинок.

Бренд «Амберавто», напомним, принадлежит заводу «Автотору».

«Амберавто» L7: что известно и когда стартует производство?

Компактный хэтчбек станет первым электромобилем, созданным «Амберавто» собственными усилиями. Машина относится к категории L7, под которую подпадают транспортные средства с массой до 450 кг.

Новинка «Автотора» разрабатывается совместно с Московским политехом. Технические характеристики пока не раскрываются, но по регламенту, двигатель машины L7 не может превышать 20 л.с., а максимальная скорость ограничена 50 км/ч. Электрический ситикар прежде всего предназначен для служб доставки и каршеринга.

Отличительная особенность машины — электрокар полностью собран из отечественных компонентов. Электродвигатель, аккумулятор, инвертор и платы управления были разработаны в России. Старт серийного производства «Амберавто» изначально был запланирован на начало 2025 года, но затем сроки перенесли на вторую половину текущего года.

