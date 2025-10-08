Замена летней резины на зимнюю: в шиномонтажках России ажиотаж на «переобувку»

Спрос на услуги сервисов шиномонтаж в начале октября вырос на 273%.

В России зафиксирован рекордный ажиотаж на «переобувку» автомобилей. Спрос на смену летних шин на зимние в октябре вырос более чем в два раза, об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.

Отмечается, что в этом году сезон смены летней резины на зимнюю стартовал раньше, чем обычно. Причина – ранее наступление холодов и первых снегопадов в ряде регионов. Если, например, в сентябре услуги сервисов шиномонтажа выросли на 13% по сравнению с началом осени прошлого года, то в первую неделю сентября этот показ количество записей на «переобувку» выросло на рекордные 273%.

Наибольший спрос на сезонную смену шин отмечен в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном округах. Среди самых востребованных марок покрышек — Viatti, Kama, Ikon, Kapsen, Sailun и Satoya. Средняя стоимость комплекта зимней резины по состоянию на октябрь 2025 года составляет 8000 рублей.

Средний чек на шиномонтаж в России — 9600 тысяч рублей. Это на 1% дешевле, чем годом ранее.

