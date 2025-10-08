Водители тысяч грузовиков в России столкнулись с проблемой

Объявлена отзывная программа.

© Dongfeng

Крупнейший китайский производитель грузовых автомобилей Dongfeng анонсировал массовую отзывную кампанию в России. Визиту в официальный сервис подлежат 12 435 седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX), говорится в заявлении Росстандарта.

Причина отзыва свыше 10 тысячи грузовиков — дефект ремней безопасности. Из-за неправильной установки одного из компонентов длина вытянутой лямки не регулируется автоматически, при этом ремень плохо втягивается обратно.

«На всех транспортных средствах будет проведена замена ремня безопасности в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — рассказали в Росстандарте.

Под отзыв подпадают грузовики Dongfeng DFH4180, проданные с 15 января 2023-го по 31 мая 2025-го.

