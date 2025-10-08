Рост цен на бензин в России установил очередной рекорд

Подорожание бензина за первую неделю октября зафиксировано в 79 регионах России.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Бензин на российских АЗС подорожал за последнюю неделю, с 30 сентября по 6 октября, в среднем на 0,85% против 0,79% на предыдущей неделе — с 63,78 до 64,33 рубля за литр, то есть на 55 копеек. Об этом сообщил Росстат, изучивший розничные цены на топливо на свыше 1,8 тысячах заправках в 279 городах России.

Подорожание автомобильного топлива бензина зафиксировано в 79 регионах страны. Сильнее всего горючее подорожало в Чеченской Республике — плюс 6,3% за одну неделю. В Москве бензин вырос в цене на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

За первую неделю октября 2025 года на российских заправках подорожали все виды и марки топлива:

АИ-92: +0,9%, с 60,61 до 61,19 рубля;

+0,9%, с 60,61 до 61,19 рубля; АИ-95 : +0,7%, с 65,90 до 66,41 рубля;

: +0,7%, с 65,90 до 66,41 рубля; АИ-98 и выше: +0,6%, с 85,51 до 86,06 рубля;

+0,6%, с 85,51 до 86,06 рубля; Дизельное топливо: +0,5%, с 72,63 до 72,94 рубля.

С начала нынешнего года бензин в России стал дороже на 10,15%, что вдвое больше уровня инфляции 4,52%.

«Ускорение» роста цен на 0,85% за одну неделю стало рекордным за последние два с лишним месяца, в течение которых в стране стремительно дорожает бензин.

Динамика изменения средних цен на бензин в России с начала августа

Темп роста стоимости бензина на российских АЗС неизменно идёт в набор уже третью неделю. В последний раз подорожание топлива замедлялось 9-15 сентября – 0,45% против 0,55% неделей ранее.

29 июля-4 августа: +0,3%:

5-11 августа: +0,4%;

12-18 августа: +0,44%;

19-25 августа: +0,6%;

26 августа-1 сентября: +0,3%

2-8 сентября: +0,55%;

9-15 сентября: +0,45%;

16-22 сентября: 0,62%;

23-29 сентября: +0,79%;

30 сентября-6 октября: +0,85%.

Бензин впрок: в чём и как можно хранить запасы топлива по закону