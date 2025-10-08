Массовый сбой в системе электронных ПТС в России: что произошло и когда починят

Из-за сбоя аннулировано 30 тысяч электронных паспортов на автомобили.

© MIT Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В ночь с 7 на 8 октября в электронной системе электронных паспортов на транспортные средства (ЭПТС) в России произошёл массовый сбой. На проблемы и неполадки с сервисом жалуются автовладельцы по всей стране, передаёт Телеграм-канал Baza.

Из-за сбоя оказалось невозможно поставить автомобиль на учёт в ГАИ и провести другие регистрационные действия. Мало того, в базе «слетела» информация о прохождении машинами таможни в сентябре, а это около 30 тысяч ранее выданных ПТС.

«Сотни автомобилистов по всей стране, которые планировали ставить авто на учёт в ГИБДД сегодня, в тупике. Из-за аннуляции ЭПТС запись на регистрацию авто приходится отменять и переносить на более поздний срок», — рассказала Baza.

По одной из версий, сбой в электронной базе данных ПТС произошёл из-за ажиотажа, связанного с повышением утильсбора с 1 ноября этого года. Люди стали массово заказывать и оформлять автомобили из-за границы, что привело к повышенной нагрузке и сбою в электронной системе. Вторая версия: сбой случился из-за неправильного оформления заявок в системе со стороны таможенной службы.

Оператор ЭПТС пока никак не прокомментировал ситуацию и не назвал сроки восстановления работы реестра. По оценке источников, на устранение последствий сбоя может уйти до 24 часов.

