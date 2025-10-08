В ГАИ прокомментировали массовые проблемы с постановкой автомобилей на учёт

Госавтоинспекция отреагировала на сбой в работе системы электронных ПТС.

На стороне Госавтоинспекции России нет проблем с постановкой автомобилей на учёт. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ, комментируя информацию о сбое в электронной базе ПТС.

В ночь с 7 на 8 октября в реестре электронных паспортов транспортных средств произошёл массовый сбой, который затронул как ранее зарегистрированные автомобили, так и новые. Так, по сведениям источников, сегодня с утра ГАИ в различных регионах России отказывает в постановлении машин на учёт, так как несколько десятков тысяч ЭПТС оказалось аннулировано, а сама база данных работает с перебоями.

«Вопросы, касающиеся функционирования системы электронных паспортов транспортных средств, не находятся в ведении МВД России

В свою очередь, информационные системы МВД России, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Паспорт транспортного средства необходим для регистрации машины в ГАИ и получения госномера. С 1 января 2025 года ГАИ выдает только электронные ПТС. При этом ранее выданные бумажные документы по-прежнему действительны.

