Специальные дорожные патрули в Москве поймали 65 тысяч нарушителей

Экипажи на автомобилях с устройством «Паркон» фиксируют как минимум пять видов нарушений правил дорожного движения (ПДД).

© Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Электромобили-парконы зафиксировали около 65 тысяч нарушений ПДД на дорогах Москвы за первые девять месяцев 2025 года. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД).

Схема действия паркона довольно проста. На передке автомобиля устанавливается камера фото- и видеофиксации. Это устройство и называется «Паркон»: во время движении автомобиля по дороге оно автоматически фиксирует различные нарушения и передает их в базу данных ГАИ, откуда уже поступают постановления водителям в виде «писем счастья».

Автомобиль под управлением сотрудника ЦОДД проезжает по строго установленному маршруту со скоростью 20-30 км/ч – по несколько раз в час. На каждый электрокар приходится от одного до трёх направлений.

В список нарушений ПДД, фиксируемых электропарконами, входят:

Превышение скорости;

Проезд по обочине;

Парковка в неположенных местах;

Остановка в зоне действия запрещающих знаков:

Остановка на направляющих островках.

«Благодаря мобильным комплексам фото- и видеофиксации ЦОДД автомобилисты стали более внимательными и дисциплинированными», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Первые парконы появились на столичных дорогах в 2012 году. Изначально применялись только бензиновые автомобили, а в 2016-м парк пополнили батарейные машины. За эти девять лет количество электропарконов в Москве выросло с 6 до 137 машин, которые задействованы на 162 маршрутах. Суммарно с начала этого года эти машины проехали свыше 1 млн километров.

