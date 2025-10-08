Сбер планирует отменить комиссию за оплату штрафов ГАИ

Комиссия Сбера при уплате штрафа за нарушения ПДД составляет 1-1,2% от суммы платежа.

© maxbelchenko/Shutterstock

Сбер готов отказаться от комиссии при уплате штрафов ГАИ через свои сервисы. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2025» в Сочи заявил председатель правления банка Герман Греф.

Таким образом глава Сбера ответил на комментарий о том, что сейчас многие финансовые организации берут с клиентов комиссию, тогда как сами имеют бесплатный доступ к сервисам уплаты административных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

«Мы готовы отказаться от комиссии», — приводит слова Грефа РИА «Новости».

Комиссия банков за уплату штрафов ГАИ варьируется в пределах от 0,5% до 3% от суммы платежа. Точный размер комиссии зависит от финансовой организации, суммы, срока погашения штрафа и способа оплаты – через мобильное приложение, банкомат, наличными в кассе банка.

