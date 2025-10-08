«Мы в шоке». Россияне не успевают растаможить автомобили до повышения утильсбора 1 ноября

Автовозы с легковыми машинами из Китая застряли в пробке на границе.

© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года не только подстегнуло продажи легковых автомобилей в России, но и привело к задержкам поставок иномарок. Так, на границе с Китаем образовались огромные пробки с автовозами, и есть риск, что до некоторых заказчиков автомобили доберутся уже после вступления в силу нового «утиля».

Одну из таких историй рассказал паблик «Осторожно, новости». 1 сентября, за полторы недели до анонса Минпромторга РФ о планах по пересмотру утильсбора, семья из Иваново заказала из Китая 218-сильный гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7. Учитывая мощный двигатель, эта модель как раз подпадает под новую методику расчёта пошлины за будущую утилизацию. Если сейчас «утиль» за данную модель составляет 3400 рублей, то после включения мощности мотора в схему расчёта обойдётся в 750 000 рублей.

При этом импортер уже уведомил будущих владельцев Geely Galaxy Starship 7, что автомобиль привезут в Россию уже после 1 ноября. Доставить быстрее не получится из-за пробок с автовозами на границе. А это значит, что в стоимость будет включен утильсбор, рассчитанный по-новому.

«Сказать, что мы в шоке, это ничего не сказать. Никто не предупреждал заранее, мы продали свой старый автомобиль и хотели ездить на новом», — приводит Телеграм-канал слова покупательницы Geely Galaxy Starship 7.

Ситуация усугубляется тем, что с 7 на 8 ноября в России произошёл крупный сбой в электронной системе паспортов на транспортные средства (ПТС). До 9 октября таможенные службы не смогут оформлять автомобили, ввезённые из-за рубежа.

4 октября завершился этап публичного обсуждения законопроекта о новом утильсборе. За три недели документ собрал рекордные 124 450 дизлайков при 660 лайках. Вердикт по итогам данного этапа рассмотрения пока не вынесен. Если документ получит «зеленый свет», то будет передан на утверждение в Правительство РФ.

