В правительстве России оценили ситуацию с бензином в регионах

Зампред правительства РФ Александр Новак дал оценку ситуации на топливном рынке.

© Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com

Глобальных проблем с поставками бензина и дизельного топлива в регионы нет. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак на встрече с прессой в среду, 8 октября.

По словам министра, нефтяные компании увеличили объём производства автомобильного топлива, поэтому дефицита горючего на заправках в стране нет.

«Баланс спроса и предложения есть. Логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме. Глобальных проблем нет», — приводит слова Новака информационное агентство ТАСС.

1 октября правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца года. Под эмбарго на вывоз дизеля за границу на аналогичный срок подпадает только частный экспорт.

Рост цен на бензин в России достиг рекордного уровня