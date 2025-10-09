Хакеры ни при чём: стала известна причина массового сбоя в системе электронных ПТС на автомобили

Последствия масштабного технического сбоя полностью устранены.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сбой в базе данных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в России не был связан с кибератакой и к настоящему моменту полностью устранен. Об этом заявил оператор системы «Электронный паспорт».

Накануне, 8 октября, в реестре электронных ПТС произошёл масштабный сбой, который привёл к аннулированию 30 тысяч документов и приостановке регистрации автомобилей в ГАИ по всей стране.

«На данный момент причина технического сбоя установлена и устранена. Обращаем внимание, что данная ситуация никак не связана со взломом или несанкционированным доступом к cистемам электронных паспортов», — сказано в официальном заявлении на сайте ЭПТС.

Как объяснил оператор системы, ошибочное обнуление трёх десятков тысяч электронных ПТС произошло из-за неполадок при передаче данных в систему государственного документооборота. К настоящему моменту статусы всех паспортов восстановлены.

