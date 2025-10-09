«Направление-угроза». Названа истинная причина повышения утильсбора с 1 ноября

В правительстве РФ подробно рассказали, почему невозможно обойтись без пересмотра механизма начисления утильсбора.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава Минпромторга России Антон Алиханов назвал «назревшим» и «необходимым» решение о пересмотре схемы начисления утильсбора на автомобили с 1 ноября 2025 года. По словам министра, без этой меры отечественный автопром рискует лишиться инвестиций со стороны китайских компаний, имеющих собственное производство в нашей стране.

Как объяснил Алиханов на встрече с депутатами Госдумы, сейчас свыше 70% иномарок ввозят в Россию физические лица, которые платят льготный утильсбор. Проблема, по его словам, в том, что эти автомобили потом появляются в автосалонах, а не идут в личное пользование. Такая ситуация привела к смене структуры авторынка — не в пользу легальных автомобилей, в том числе выпускаемых на заводах в России. С новым «утилем» нелегальных иномарок в стране должно стать меньше, поскольку их будет невыгодно ввозить.

«В дилерских центрах начинают предоставляться услуги так называемых «серых» продаж когда ввезенные на физлиц автомобили продаются уже через дилерские центры. Это приводит к существенному искажению рынка.

По сути, у нас сформировано отдельное направление-угроза, которое позволяет находить обходные пути. Это дестимулирует инвестиции со стороны наших новых партнёров, которые вкладывают в производство.

Компании, в том числе китайские, которые пришли и запустили заводы в Калуге, в Калининграде, Липецке и других городах — все эти компании свои инвестиции прекратят, если мы не урегулируем эту ситуацию… Это решение назрело, оно необходимо. Понимаю, что радость это навряд ли вызывает», — приводит РБК слова Алиханова.

Новая формула расчёта утильсбора подразумевает привязку размера платежа к мощности двигателя от 160 л.с. или более. По прогнозам экспертов, автомобили массового сегмента подорожают на 2-3%, премиальные машины вырастут в цене на 10-15%, а гибриды и электромобили станут дороже на 10-20%.

