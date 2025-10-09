Ситидрайв обновил программу долгосрочной аренды автомобилей

Модельный ряд, условия подписки и стоимость платежа.

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв запустил новый формат подписки на авто — длительной аренды с регулярными платежами, впервые запущенной в 2023 году. О нововведениях пресс-служба компании рассказала в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Отныне при оформлении подписки пользователи могут выбрать как новый автомобиль, так и надёжные проверенные машины с пробегом. Для аренды нужны только паспорт и водительское удостоверение.

Все доступные для долгосрочной аренды автомобили уже поставлены на учёт в ГАИ, на весь срок подписки оформлены обязательное страхование (ОСАГО + КАСКО) и уплачен транспортный налог. При этом в рамках управлять автомобилем могут до пяти человек вне зависимости от возраста и стажа вождения. Ограничений по пробегу нет.

Программа доступна пользователям Ситидрайва в Москве. Клиент может выбрать понравившийся автомобиль среди следующих вариантов, представленных в шоуруме Ситидрайв Автотрейд на Ярославском шоссе:

Новые GAC GS3, Belgee X50, Chery Tiggo 4 New, Chery Arrizo 8;

Подержанные Kia Rio, Chery Tiggo 7 Pro, Renault Arkana.

Гарантийное обслуживание новых автомобилей осуществляется за счёт производителя. Владельцам же экземпляров с пробегом доступна 50%-ная скидка на первую услугу технического обслуживания и 20%-ная скидка на автозапчасти в Ситидрайв Автосервис. При этом расходы на регулярное сервисное обслуживание лежат непосредственно на пользователе, что является ключевым отличием предлагаемой программы от стандартной модели подписки Ситидрайв Надолго.

Размер первого платежа за аренду варьируется в зависимости от класса автомобиля. Так, платёж за новое авто начинается от 100 000 рублей, за подержанное – от 50 000 рублей. В дальнейшем оплата осуществляется равными платежами, размер которых рассчитывается по графику в зависимости от срока подписки.

«Новый формат подписки отражает ключевую стратегию «Ситидрайва» — предложить людям качественное транспортное средство без хлопот и бюрократии. Мы стараемся делать процесс выбора и владения авто максимально комфортным и доступным», — подчеркнул генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке

