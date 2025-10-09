Рассекречены мощность, скорость и одна уникальная особенность первого электрокара Ferrari

По максимальной скорости Ferrari Elettrica превосходит даже электрический Porsche Taycan Turbo GT со спорт-пакетом Weissach.

В четверг, 9 октября, знаменитая автомобильная марка Ferrari представила миру первый в своей истории автомобиль без двигателя внутреннего сгорания. Спорткар Ferrari Elettrica работает исключительно на электричестве.

Четырехместный автомобиль будет оснащаться двухмоторной электрической силовой установкой — электродвигатель будет установлен как на передней оси, так и задней. Проще говоря, Elettrica будет полноприводным. Суммарная мощность составит 1113 л.с., так что до гибрида F80, самой мощной модели в истории «Гарцующего жеребца», новинка не дотянет.

Тем не менее заявленные скоростные характеристики Ferrari Elettrica впечатляют. Спринт с 0 до 100 км/ч «электричка» будет проходить всего за 2,5 секунды и сможет развивать максимальную скорость 310 км/ч при солидной массе в 2300 кг. Для сравнения, Porsche Taycan Turbo GT, один из самых быстрых в мире электрических спорткаров, разгоняется только до 305 км/ч.

Тяговая батарея Ferrari Elettrica имеет внушительную ёмкость на 122 кВт⋅ч, что гарантирует запас хода свыше 530 км от зарядки до зарядки. Кроме того, базируется электрокар на 800-вольтовой архитектуре, поддерживающей скорость зарядки до 350 кВт. Так что пополнить запас электроэнергии с 10% до 80% можно будет менее чем за 20 минут.

Одна из самых необычных "фишек" электромобиля от Ferrari — звук. Причём речь идёт не об имитации звучания ДВС. На задней оси установлена специальная система, улавливающая механические вибрации компонентов силовой установки и преобразующая их в громкий звук.

«Мы не имитируем ДВС, а используем уникальную особенность электродвигателя, который на самом деле не является бесшумным, как считают многие. Поэтому звук Elettrica настоящий.

Высокоточный датчик улавливает вибрации от механических и электромеханических компонентов силовой установки. Затем он усиливается так же, как усиливается звук электрогитары, в отличие от обычной акустической», — рассказал Антонио Палермо, менеджер по шуму, вибрации и качеству звука в Ferrari.

Пока представлены лишь технические и скоростные характеристики первого батарейного автомобиля Ferrari. Дизайн Elettrica будет продемонстрирован в январе-феврале 2026 года, а полноценная мировая премьера состоится в марте. Тогда, кстати, будет раскрыто и название батарейного спорткара, потому что Elettrica — это лишь рабочий вариант.

