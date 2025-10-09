Цены на китайские б/у автомобили в России упали до 2,5-летнего минимума

С начала 2024 года китайские «бэушки» в России подешевели на 28%.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Китайские автомобили с пробегом в России достигли минимальной стоимости за последние два года. Такие данные следуют из исследования маркетингового агентства НАПИ на вторичном рынке за последние 12 месяцев.

Если в сентябре прошлого года подержанные «китайцы» на российском авторынке стоили в среднем 2,3 млн рублей, то теперь их ценник составляет 2 тысячи рублей, то есть на 13% меньше. Ещё больше разница в сравнении с началом прошлого года — 28%, поскольку в январе 2024-го б/у автомобили из Поднебесной стоили в России около 2,8 млн рублей.

Причём, если суммировать предыдущие статистические данные НАПИ, средняя стоимость подержанного китайского автомобиля в сентябре 2025-го стала наименьшей как минимум за последние 2,5 года. Пик стоимости — 2,8 млн рублей — за этот период был зафиксирован в августе 2023-го, январе и апреле 2024-го. В этом году вплоть до сентября средний ценник находился в диапазоне 2,1-2,3 млн рублей.

Стоимость нового китайского автомобиля в России в среднем составляет 3,5 млн рублей. Это на 4,1% больше, чем в начале осени прошлого года.

Названы самые популярные китайские машины с пробегом