Новый автомобиль Lada заметили на городских улицах

На дороги выехали сразу две модификации.

© Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

Концерн АвтоВАЗ приступил к дорожным тестам своей новейшей модели – кроссовера Lada Azimut. Шпионскими снимками автомобиля с городской улицы поделился инсайдерский паблик KhaDm.

По сведениям источника, тольяттинский автозавод вывел на тесты сразу две модификации «Азимута». Первая версия оборудована 1,6-литровым мотором на 120 л.с. и 6-ступенчатой «механикой», вторая получила 1,8-литровый двигатель мощностью 132 силы в паре с вариатором.

© KhaDm

Сейчас кроссовер проходит цикл доводочных работ — это заключительный этап предсерийной доработки, проверяются конструкция, работоспособность и надёжность узлов и агрегатов в разных климатических условиях. Эти испытания помогают инженерам выявить и устранить недочёты до запуска машины в серийное производство.

На дорожные тесты Lada Azimut вышел в защитном окрасе, поэтому разглядеть дизайн кузова невозможно. Но, судя по запатентованным на этой неделе деталям экстерьера, ждать каких-то сюрпризов и серьёзных отличий от предсерийного прототипа, показанного на ПМЭФ-2025 в июне, не стоит.

Старт серийного производства Lada Azimut, по заявлению представителей АвтоВАЗа, запланирован на первую половину 2026 года.

Lada Azimut: всё о новом кроссовере, который создал АвтоВАЗ