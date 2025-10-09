Продажи автомобилей на маркетплейсах в России выходят на новый уровень

Новые меры развития сферы онлайн-продаж машин будут подготовлены в течение года.

Онлайн-продажи автомобилей через маркетплейсы и другие интернет-площадки в России получат поддержку правительства. Этот достаточно новый сегмент отечественного авторынка включен в Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, в течение ближайшего года, до 9 ноября 2026 года, профильные ведомства должны предоставить в правительство доклад с мерами по развитию данного направления продаж автомобилей.

В частности, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС должны выработать меры для повышения экономической эффективности отрасли онлайн-продаж автомобилей и конкурентоспособности площадок. Особое внимание будет уделено созданию информационных систем и цифровых сервисов, которые обеспечат прозрачность сделок купли-продажи и добросовестную конкуренцию среди участников авторынка, занимающихся электронной коммерцией.

Первые онлайн-продажи автомобилей в России стартовали в 2016 году. По данным аналитиков, за прошлый год россияне купили на маркетплейсах около 5,5 тысяч машин на сумму 16 млрд рублей.

