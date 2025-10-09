В России представлен новый Evolute i-Joy. Этот автомобиль допущен к работе в такси

Внешне и технически новый электрокроссовер схож с моделью предыдущего поколения, есть только одно серьёзное отличие.

© EVOLUTE

Российский бренд электромобилей Evolute презентовал «зеленый» кроссовер i-Joy второго поколения. Подробности о новинке пресс-служба марки рассказала в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Батарейный кроссовер оснащается электродвигателем мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 290 Н·м. С места до «сотни» i-Joy разгоняется за восемь секунд. Тяговый аккумулятор емкостью 51,87 кВт·ч обеспечивает дальность хода до 471 км и заряжается с 30% до 80% составляет всего 18 минут.

Габариты Evolute i-Joy: длина — 4306 мм, ширина — 1868 мм, 1645 мм в высоту при колесной базе 2715 мм. В отличие от модели первого поколения, новый кроссовер построен не на бензиновой платформе, а на новой электромобильной архитектуре Quantum S3. В этом, кстати, и заключается единственная по сути разница в электрокроссоверах двух поколений.

© EVOLUTE

В оснащение включены: 12,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, электропривод пятой двери. Палитра кузова насчитывает пять цветов, оформление салона доступно в двух вариантах.

Стоимость и старт продаж Evolute i-Joy второй генерации будут объявлены отдельно.

© EVOLUTE

Кроссовер Evolute i-Joy представляет собой локализованную версию китайского Dongfeng Fengon E3. С 2022 года эту машину собирают на липецком автозаводе «Моторинвест».

В настоящее время под брендом Evolute, помимо i-Joy, выпускаются электрические кроссоверы i-Jet, i-Sky, седан i-Pro и минивэн i-Van. Почти все эти модели, помимо минивэна, есть в списке автомобилей, одобренных к использованию в такси с 1 марта 2026 года.

